Иордания и Алжир встретятся в матче чемпионата мира

Сборные Иордании и Алжира встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу во вторник, 23 июня. Игра будет проходить на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Иордания — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.

23 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

В предыдущем туре Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир уступил Аргентине (0:3).

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