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Сегодня, 05:33

Мбаппе и Холанн в третьем туре разыграют первое место, Сенегал — на грани вылета. Расклады в группе I ЧМ-2026

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

После матчей второго тура в группе I команды четко разделились на лидеров и аутсайдеров. Франция разгромила Ирак (3:0), а Норвегия разобралась с Сенегалом (3:2), так что теперь у команд Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна по 6 очков, а у африканцев и азиатов — ни одного.

Франция и Норвегия уже гарантировали прямой выход в 1/16 финала. В последнем туре они разыграют между собой первое место, а Сенегал и Ирак поспорят только за третью строчку, которая теоретически может дать путевку в плей-офф.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы I: Франция — Ирак — 3:0, Норвегия — Сенегал — 3:2.

Чемпионат мира-2026. Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

2

2

0

0

6-1

6

2. Норвегия

2

2

0

0

7-3

6

3. Сенегал

2

0

0

2

3-6

0

4. Ирак

2

0

0

2

1-7

0

Матчи 3-го тура: Норвегия — Франция, Сенегал — Ирак. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

- Франция уже в 1/16 финала. Для первого места команде Дидье Дешама достаточно не проиграть Норвегии. При ничьей у обеих сборных будет по 7 очков, личная встреча не даст преимущества, а общая разница останется лучше у Франции (+5 против +4). Поражение отправит команду Дидье Дешама на вторую строчку.

— Норвегия тоже гарантировала прямую путевку в плей-офф. Но для первого места в квартете скандинавам нужна только победа над Францией. Ничья оставит норвежцев вторыми: перед последним туром они уступают конкурентам из-за худшей разницы мячей.

- Сенегал уже не поднимется в топ-2. Главная задача — обыграть Ирак и выйти на третье место. Победа в 1 мяч даст африканской сборной разницу -2, которая, скорее всего, не позволит попасть в 8 лучших третьих мест. Нужно побеждать крупно: желательно в 3 мяча, чтобы разница стала нулевой, а лучше в 4, чтобы она стала плюсовой. Ничья оставит Сенегал третьим, но с 1 очком и разницей -3 шансов попасть в плей-офф не будет.

- Ираку нужна только победа над Сенегалом. Ничья оставит азиатскую сборную четвертой из-за худшей разницы мячей. Даже победа в 1 мяч даст Ираку лишь разницу -5, поэтому для нормальной заявки на топ-8 третьих мест нужен крупный счет. Чтобы выйти хотя бы на -2, как у Парагвая сейчас, надо побеждать в 4 мяча. Для нулевой разницы нужен разгром 6:0.

На кого могут выйти команды группы I

Победитель группы I сыграет с одной из третьих команд групп C, D, F, G или H.

Второе место группы I попадет на победителя группы E (Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао).

Третье место группы I, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура в группах A — I

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

2

1

0

1

6-6

3

2. Шотландия

2

1

0

1

1-1

3

3. Парагвай

2

1

0

1

2-4

3

4. Кабо-Верде

2

0

2

0

2-2

2

5. Бельгия

2

0

2

0

1-1

2

6. Португалия

1

0

1

0

1-1

1

7. Чехия

2

0

1

1

2-3

1

8. Эквадор

2

0

1

1

0-1

1

————————————————————————————————

9. Босния и Герцеговина

2

0

1

1

2-5

1

10. Панама

1

0

0

1

0-1

0

11. Иордания

1

0

0

1

1-3

0

12. Сенегал

2

0

0

2

3-6

0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Шотландия

Франция — Швеция

Южная Корея — Швейцария

Нидерланды — Марокко

ДР Конго — Гана

Испания — Австрия

США — Эквадор

Египет — Чехия

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Кабо-Верде

Англия — Португалия

Аргентина — Уругвай

Австралия — Иран

Канада — Бельгия

Колумбия — Парагвай

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