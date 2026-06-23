Мбаппе и Холанн в третьем туре разыграют первое место, Сенегал — на грани вылета. Расклады в группе I ЧМ-2026
После матчей второго тура в группе I команды четко разделились на лидеров и аутсайдеров. Франция разгромила Ирак (3:0), а Норвегия разобралась с Сенегалом (3:2), так что теперь у команд Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна по 6 очков, а у африканцев и азиатов — ни одного.
Франция и Норвегия уже гарантировали прямой выход в 1/16 финала. В последнем туре они разыграют между собой первое место, а Сенегал и Ирак поспорят только за третью строчку, которая теоретически может дать путевку в плей-офф.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Результаты матчей второго тура группы I: Франция — Ирак — 3:0, Норвегия — Сенегал — 3:2.
Чемпионат мира-2026. Группа I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2. Норвегия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-3
|
6
|
3. Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
0
|
4. Ирак
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-7
|
0
Матчи 3-го тура: Норвегия — Франция, Сенегал — Ирак. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Кому что нужно
- Франция уже в 1/16 финала. Для первого места команде Дидье Дешама достаточно не проиграть Норвегии. При ничьей у обеих сборных будет по 7 очков, личная встреча не даст преимущества, а общая разница останется лучше у Франции (+5 против +4). Поражение отправит команду Дидье Дешама на вторую строчку.
— Норвегия тоже гарантировала прямую путевку в плей-офф. Но для первого места в квартете скандинавам нужна только победа над Францией. Ничья оставит норвежцев вторыми: перед последним туром они уступают конкурентам из-за худшей разницы мячей.
- Сенегал уже не поднимется в топ-2. Главная задача — обыграть Ирак и выйти на третье место. Победа в 1 мяч даст африканской сборной разницу -2, которая, скорее всего, не позволит попасть в 8 лучших третьих мест. Нужно побеждать крупно: желательно в 3 мяча, чтобы разница стала нулевой, а лучше в 4, чтобы она стала плюсовой. Ничья оставит Сенегал третьим, но с 1 очком и разницей -3 шансов попасть в плей-офф не будет.
- Ираку нужна только победа над Сенегалом. Ничья оставит азиатскую сборную четвертой из-за худшей разницы мячей. Даже победа в 1 мяч даст Ираку лишь разницу -5, поэтому для нормальной заявки на топ-8 третьих мест нужен крупный счет. Чтобы выйти хотя бы на -2, как у Парагвая сейчас, надо побеждать в 4 мяча. Для нулевой разницы нужен разгром 6:0.
На кого могут выйти команды группы I
Победитель группы I сыграет с одной из третьих команд групп C, D, F, G или H.
Второе место группы I попадет на победителя группы E (Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао).
Третье место группы I, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.
|
Рейтинг команд, занимающих третьи места, после матчей 2-го тура в группах A — I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6-6
|
3
|
2. Шотландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
3. Парагвай
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
4. Кабо-Верде
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
5. Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
6. Португалия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
7. Чехия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
8. Эквадор
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
————————————————————————————————
|
9. Босния и Герцеговина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
|
10. Панама
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
11. Иордания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
12. Сенегал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-6
|
0
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Шотландия
Франция — Швеция
Южная Корея — Швейцария
Нидерланды — Марокко
ДР Конго — Гана
Испания — Австрия
США — Эквадор
Египет — Чехия
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Кабо-Верде
Англия — Португалия
Аргентина — Уругвай
Австралия — Иран
Канада — Бельгия
Колумбия — Парагвай