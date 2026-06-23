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Сегодня, 03:58

Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Франция — Ирак

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Ирака (3:0). 27-летний француз оформил дубль, забив на 14-й и 54-й минутах встречи.

Капитан французской команды достиг отметки в 16 забитых мячей на чемпионатах мира за карьеру. Он обошел бразильца Роналдо (15 голов) и догнал немца Мирослава Клозе (16 голов). Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 18.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
3:0
Ирак
Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?
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