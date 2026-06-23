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Сегодня, 04:37

Сборная Франции вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Франции после победы.
Фото Reuters

Сборная Франции разгромила Ирак (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I, где также выступают Норвегия и Сенегал. В третьем туре команда Дидье Дешама встретится с норвежцами, а иракцы (0 очков) встретятся с сенегальцами.

Французы стали пятой командой, которая вышла в 1/16 финала. Ранее выход в плей-офф себе гарантировали сборные Мексики, США, Германии и Аргентины.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
3:0
Ирак
Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?
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