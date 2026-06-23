Норвегия — Сенегал: Исмаила Сарр оформил дубль в матче чемпионата мира

Сборная Сенегала сократила отставание в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.

На 90+3-й минуте нападающий сенегальцев Исмаила Сарр реализовал выход один на один и сделал счет 2:3. Он оформил дубль в этой встрече.

Игра проходит на арене «Нью-Джерси Стэдиум» в США.

Команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.