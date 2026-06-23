Норвегия — Сенегал: сенегальский вратарь Эдуар Менди получил травму и был заменен

Сборная Сенегала была вынуждена заменить вратаря в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Эдуар Менди после третьего пропущенного гола остался лежать на газоне. На поле появились врачи, которые после оказания помощи, сигнализировали, что игроку потребуется замена. Вместо него на поле вышел Мори Диав из «Гавра».

Игра проходит на арене «Нью-Джерси Стэдиум» в США.

Команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.