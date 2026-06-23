Франция разгромила Ирак, Мбаппе оформил дубль

Сборная Франции выиграла у Ирака в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На 14-й минуте капитан французов Килиан Мбаппе ударом с левой ноги из-за пределов штрафной площади открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

После завершения первой половины на стадионе был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому начало второго тайма несколько раз откладывалось. Возобновилась игра спустя 2 часа.

В начале второй половины Мбаппе с передачи Усмана Дембеле оформил дубль, а затем обладатель «Золотого мяча» 2025 года забил сам и довел счет до крупного.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.