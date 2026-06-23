Холанн признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Норвегия — Сенегал

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:2). 25-летний норвежец оформил дубль, забив на 48-й и 58-й минутах встречи.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.