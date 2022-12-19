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Сегодня, 18:54

Колыванов считает, что Месси может выступить на чемпионате мира-2026

Мария Гусева
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов оценил вероятность того, что аргентинский форвард Лионель Месси сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

«Если у Месси не будет травм, будет хорошо себя чувствовать, то может сыграть в 2026 году, но еще четыре года должно пройти. Надо дожить. Может он сейчас закончит карьеру в сборной. Кто же его знает?» — цитирует «Газета.Ru» Колыванова.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2)

После победы на ЧМ-2022 Месси заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной.

Источник: Газета.Ru
Игорь Колыванов
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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