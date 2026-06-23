Мбаппе сравнялся с Клозе по голам на чемпионатах мира

Капитан сборной Франции Килин Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака. Он забил на 14-й и 54-й минутах.

Для 27-летнего француза эти голы стали 15-м и 16-м на чемпионатах мира за карьеру. Он обошел по забитым мячам в финальных стадиях ЧМ бразильца Роналдо и догнал немца Мирослава Клозе.

Выше Мбаппе в этом списке только аргентинец Лионель Месси, который в понедельник, 22 июня, оформил дубль в матче ЧМ-2026 против Австрии (2:0) — 18 голов.