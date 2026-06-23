Норвегия — Сенегал: Эрлинг Холанн оформил дубль в матче ЧМ-2026

Сборная Норвегии вернула себе преимущество в два мяча в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенегала.

На 58-й минуте Патрик Берг сделал пас на Эрлинга Холанна, который ударом от перекладины сделал счет 3:1. Для него это второй гол в этой встрече.

Игра проходит на арене «Нью-Джерси Стэдиум» в США.

Команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.