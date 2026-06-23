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Сегодня, 05:10

Иордания — Алжир: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Иордании и Алжира назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Иордания: Язид Абулайла, Хусам Абу Дахаб, Язан Аль-Араб, Абдулла Насиб, Моханнад Абу Таха, Нур Аль-Равабдех, Низар Аль-Рашдан, Эхсан Хаддад, Али Ольван, Махмуд Аль-Марди, Муса Аль-Таамари.

Алжир: Люка Зидан, Аисса Манди, Рафик Бельгали, Райан Аит Нури, Рами Бенсебаини, Ибрахим Маза, Рамиз Зерруки, Хишам Будауи, Фарес Шаиби, Амин Гуири, Рияд Махрез.

Игра пройдет на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.

В предыдущем туре Иордания проиграла Австрии (1:3), а Алжир уступил Аргентине (0:3).

Чемпионат мира. Группа J.
23 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Иордания
Алжир
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