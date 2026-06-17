Сборные Англии и Хорватии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в среду, 17 июня.

«Англичане последние годы очень сильно прибавили. По составу у них все хорошо: сильные футболисты, хорошие исполнители, есть лидер — Харри Кейн. Это бомбардир, который, думаю, должен проявить себя на этом чемпионате. Он в таких матчах всегда опасен, и если у него будут моменты, то Англия свои голы найдет.

Но Хорватия — это тоже очень крепкая сборная. Мы знаем, что с хорватами всем тяжело играть: они много не пропускают, у них хорошая оборона, команда сбалансированная и умеет терпеть. Поэтому я не думаю, что Англия выйдет и спокойно их обыграет. Это будет тяжелый матч, где все может решить один момент. По составу Англия, наверное, выглядит чуть сильнее и глубже. Но сказать, что она прямо сильно превосходит Хорватию по мастерству, нельзя. У хорватов тоже очень приличная сборная, многие играют в топовых клубах, поэтому это две примерно равные команды. Просто мне кажется, что в этом матче англичанам может чуть больше повезти.

Я, если честно, буду переживать за хорватов и очень хочу, чтобы они выиграли. Но если смотреть по игре и составу, Англия все-таки выглядит небольшим фаворитом. Думаю, англичане в тяжелом матче могут превзойти хорватов — 1:0 или 2:1», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».

Букмекеры считают фаворитами англичан: коэффициент на их победу составляет 1.75, на ничью — 3.80, на победу хорватов — 5.30.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи сборных. За основными событиями и результатом игры Англия — Хорватия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.