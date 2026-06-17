Ещенко считает, что у Узбекистана получится обыграть Колумбию

Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Узбекистан — Колумбия на чемпионате мира-2026.

«Узбеки попали на чемпионат мира — это уже хорошо. У них сейчас неплохой состав, особенно Хусанов из «Манчестер Сити». Надеюсь, они себя проявят и покажут узбекский футбол. Получится ли навязать борьбу или даже обыграть Колумбию? Почему бы и нет?» — сказал Ещенко «СЭ».

Матч группы К Узбекистан — Колумбия пройдет 18 июня и начнется в 05.00 по московскому времени.

Давид Петросян