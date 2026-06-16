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18 июня, 01:00

Англия победила Хорватию: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.

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18 июня, 01:05

В среду, 17 июня, сборная Англии победила Хорватию (4:2) в матче ЧМ-2026.

Чемпионат мира. Группа L.
17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Англия
4:2
Хорватия

18 июня, 01:00

Англия обыграла Хорватию в матче ЧМ-2026

Игра группового турнира завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме дубль оформил Харри Кейн, по голу у англичан забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

18 июня, 00:58

90+5-й минуте. Кейн остался на ближней штанге и отразил удар Гвардиола в упор. Можно записать как хет-трик.

18 июня, 00:57

90+4-я минута. Хорватия атакует, но будто без веры в результат. С уходом Модрича качество игры резко упало.

18 июня, 00:55

90+2-я минута. Кейн отработал в защите и забрал мяч у Пашалича. С фолом, но Тюрпен его не увидел.

18 июня, 00:54

90-я минута. Шесть минут добавил Тюрпен ко второму тайму.

18 июня, 00:51

87-я минута. Джона Стоунза заменил Марк Гехи.

18 июня, 00:49

Англия забила четвертый гол

85-я минута. ГООЛ! Рисковали хорваты и были наказаны контратакой. Сака убежал по флангу и нашел пасом Рэшфорда, который пробил в угол — 4:2.

18 июня, 00:48

84-я минута. Ковачич пробил в угол, но слишком слабо. Мяч легко забрал Пикфорд.

18 июня, 00:46

82-я минута. Хорваты наконец-то добрались до штрафной англичан. Всей командой атакуют.

18 июня, 00:44

81-я минута. Сучич пальнул из-за пределов штрафной после выноса от Пикфорда. Неточно.

18 июня, 00:43

80-я минута. Вместо Джуда Беллингема вышел Джед Спенс.

18 июня, 00:42

79-я минута. Марио Пашалич и Мартин Батурина покинули поле. Их заменили Андрей Крамарич и Никола Влашич.

18 июня, 00:41

77-я минута. Матанович провели Пикфорда дальним выстрелом в угол. Небольшой рикошет не смутил голкипера.

18 июня, 00:39

76-я минута. Момент у Хорватии! Марко Пашалич совершил перехват, пронес мяч в штрафную и пробил по центру. Пикфорд отбил.

18 июня, 00:37

74-я минута. Хорваты продолжают играть вторым номером. Мяч по-прежнему у англичан.

18 июня, 00:36

71-я минута. Тройная замена у Англии. Вместо Мадуэке, Гордона и Беллингема вышли Сака, Рэшфорд и Роджерс.

18 июня, 00:33

67-я минута. Снова коммерческий перерыв в матче.

18 июня, 00:29

66-я минута. Двойная замена у Хорватии. Вместо Луки Вушковича и Петара Мусы вышли Марко Пашалич и Игор Матанович.

18 июня, 00:27

64-я минута. Сучич не смог перехитрить Стоунза. Вдобавок от ворот показывает Тюрпен. Один из немногих моментов у Хорватии во втором тайме.

18 июня, 00:25

62-я минута. Успокоилась игра. Слишком много сил забрало начало второго тайма.

18 июня, 00:22

59-я минута. Ливакович сделал семь сейвов за 10 минут второго тайма. Столько же было у Возиньи в матче Кабо-Верде с Испанией.

18 июня, 00:21

58-я минута. Модрич покинул поле. Его заменил Матео Ковачич.

18 июня, 00:20

57-я минута. Дважды подряд опасно пробивал Кейн из штрафной — снова Ливакович тащит.

18 июня, 00:19

56-я минута. Ливакович отразил два удара в упор. Сначала от О'Райлли, а затем от Гордона. Чудом Англия не забила четвертый гол.

18 июня, 00:18

55-я минута. Не хватает тонкости в действиях Мадуэке. Мог лучше выкатить Джеймсу. Тем не менее, англичане подадут угловой.

18 июня, 00:17

53-я минута. Модрич не достал до мяча и снес Мадуэке рядом со штрафной Хорватии. Тюрпен не увидел этого.

18 июня, 00:15

51-я минута. Райса никто не встретил на входе в штрафную и хавбек пробил в дальний угол. Ливакович выручил. Четвертый удар за шесть минут от Англии.

18 июня, 00:13

49-я минута. О'Райлли остался один на угловом и пробил головой в ближний угол. Точности ему не хватило.

18 июня, 00:12

48-я минута. Беллингем мог забивать второй! Поймал мяч после ошибки Ливаковича и едва не прошил голкипера.

18 июня, 00:10

Беллингем снова вывел Англию вперед

47-я минута. ГООЛ! Андерсон классно отдал на ход Беллингему, который ворвался в штрафную и поразил дальний угол — 3:2.

18 июня, 00:09

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

17 июня, 23:51

Хорватия украла концовку у Англии — 2:2. Первый тайм окончен. Вывеска однозначно оправдывает происходящее на поле.

17 июня, 23:50

Хорватия сравняла счет

45+5-я минута. ГОЛ! Вот это наброс от Пашалича в штрафную Англии. Перишич головой скинул Мусе и тот расстрелял Пикфорда — 2:2.

17 июня, 23:49

45+4-я минута. Кейн снес Модрича в битве капитанов. Фол зафиксировал Тюрпен.

17 июня, 23:46

45+2-я минута. Пять минут добавил Тюрпен.

17 июня, 23:46

45+1-я минута. Рис Джеймс сильно пробил и попал в Модрича.

17 июня, 23:44

45-я минута. Беллингем заработал очень перспективный стандарт вблизи штрафной Хорватии.

17 июня, 23:42

43-я минута. Кейн забил десятый гол на чемпионатах мира и догнал Гари Линекера. Они рекордсмены среди английских игроков.

17 июня, 23:41

Кейн снова вывел Англию вперед и оформил дубль

42-я минута. ГООЛ! Харри Кейн остался один после подачи углового и отправил мяч в угол — 2:1.

17 июня, 23:40

41-я минута. Вушкович сыграл на опережение в борьбе за мяч. Зрелая игра от защитника, которому только 19 лет.

17 июня, 23:39

39-я минута. Стоунз побежал за Модричем на половину поля хорватов и это сработало. Англичане забрали мяч себе.

17 июня, 23:36

Хорватия сравняла счет

36-я минута. ГООЛ! Сучич и Батурина организовали гол Хорватии — 1:1. Первый убрал опекуна и откатил под удар второму.

17 июня, 23:34

34-я минута. Мадуэке совсем один был на краю штрафной, но стоял и ждал пока соперник вернется в защиту. Дождался, даже Модрич прибежал на отбор.

17 июня, 23:33

33-я минута. О'Райлли с фолом забрал мяч у Станишича. Судья все видит. Мяч у хорватов.

17 июня, 23:30

31-я минута. Владение хорватов завершилось контратакой англичан. Беллингем завершал ее попыткой удара. На падение Джуда Тюрпен не среагировал.

17 июня, 23:29

30-я минута. Хорваты осели на половине поля соперника. Пока безрезультатно.

17 июня, 23:27

28-я минута. Конса ловко закружил с мячом вокруг Мусы, но далее Кейн допустил потерю и едва не привез. Вушкович подхватил, но запутался и сфолил в атаке.

17 июня, 23:25

26-я минута. Хорватия после паузы начала высоко встречать соперника. И заставили англичан потерять мяч.

17 июня, 23:23

24-я минута. Первая пауза в матче. Коммерческая.

17 июня, 23:22

22-я минута. Гордон переборщил с передачей на ход. Мадуэке даже не побежал.

17 июня, 23:20

20-я минута. Беллингем пытался обыграть опекуна, но сильно отпустил мяч и допустил потерю. 2 в 3 выходили англичане.

17 июня, 23:17

18-я минута. Хорватия шокирована началом матча. Пока блекло выглядит команда Далича.

17 июня, 23:15

16-я минута. Мадуэке влетел в штрафную Хорватии и с близкого расстояния пробил. Угловой для англичан.

17 июня, 23:14

15-я минута. Тюрпен указал на угловой в пользу Хорватии, но выслушал подсказку ВАР и назначил удар от ворот.

17 июня, 23:12

13-я минута. Харри Кейн забил 80-й гол в 115-м матче за сборную Англии.

По количеству матчей он обогнал Стивена Джеррарда и догнал Дэвида Бекхэма.

17 июня, 23:11

Кейн со второй попытки реализовал пенальти

12-я минута. ГОЛ! В тот же угол пробил Кейн — Ливакович прыгнул в противоположный. Англия повела — 1:0.

17 июня, 23:10

11-я минута. Тюрпен сказал, что нужно перебить удар. Хорваты вбежали в штрафную раньше всех после пенальти Кейна. Вместе с этим Ливакович вышел за пределы линии ворот обеими ногами.

17 июня, 23:09

Ливакович отразил пенальти Кейна

10-я минута. Ливакович угадал угол и отбил 11-метровый.

17 июня, 23:08

9-я минута. Модрич очень по-зеленому сыграл — не увидел Мадуэке и пытался вынести мяч, но вместо этого задел вингера англичан. Пенальти!

17 июня, 23:07

8-я минута. Кейн нанес первый удар Англии в матче. Угловой заработал капитан.

17 июня, 23:06

7-я минута. Много движения в центре поля. Англия уж больно хочет забрать мяч себе, Хорватия совсем не против.

17 июня, 23:06

6-я минута. Мадуэке не удержал дальний пас. Мяч у Хорватии.

17 июня, 23:04

5-я минута. Андерсон жестко отодвинул Перишича, но корпусом. Чисто показал судья Тюрпен.

17 июня, 23:03

3-я минута. Шутало отметился первым ударом в матче. Момент возник после углового от Перишича.

17 июня, 23:00

Матч Англии и Хорватии начался

1-я минута. Поехали!

17 июня, 22:57

Два экс-игрока «Тоттенхэма» Харри Кейн и Лука Модрич сегодня капитаны. Игроки обменялись вымпелами и приняли участие в жеребьевке перед матчем.

17 июня, 22:57

Отзвучали гимны стран. Совсем скоро начнем!

17 июня, 22:01

Стартовый состав сборной Хорватии

Хорватия: Ливакович, Вушкович, Шутало, Гвардиол, Станишич, Марио Пашалич, Модрич, П. Сучич, Батурина, Перишич, Муса.

Запасные: Пандур, Котарски, Понграчич, Чалета-Цар, Якич, Эрлич, Моро, Ковачич, Влашич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Будимир, Матанович, Марко Пашалич.

17 июня, 22:00

Стартовый состав сборной Англии

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунз, О'Райлли, Райс, Андерсон, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн.

Запасные: Д. Хендерсон, Траффорд, Гехи, Берн, Спенс, Куанса, Дж. Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.

16 июня, 20:55

Англия — Хорватия: личные матчи

На счету Англии шесть побед, у Хорватии — три. Еще два матча завершились вничью.

Среди знаковых игр — полуфинал ЧМ-2018 в России, когда хорваты победили англичан в дополнительное время со счетом 2:1. Также не стоит забывать, как хорваты не пустили англичан на Евро-2008, победив их в квалификации со счетом 3:2 на «Уэмбли».

Последний раз сборные встречались на Евро-2020. 13 июня 2021 года на «Уэмбли» Англия в групповом турнире победила со счетом 1:0.

16 июня, 20:50

Англия — Хорватия: результаты на чемпионатах мира

Сборная Англии выигрывала золото чемпионата мира на домашнем турнире в 1966 году. С тех пор команда семь раз выходила в 1/4 финала и дважды занимала четвертое место — на ЧМ-1990 в Италии и на ЧМ-2018 в России.

Хорватия после обретения независимости в 1991 году дважды выигрывала бронзу — на ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2022 в Катаре, а также один раз становилась вице-чемпионом на ЧМ-2018.

16 июня, 20:45

ЧМ-2026: участники группы L

В группе L сыграют Англия, Хорватия, Гана и Панама. Четыре матча группы пройдут в США: Арлингтоне, Фоксборо (Массачусетс), Нью-Йорке/Нью-Джерси и Филадельфии. Еще две игры примет Торонто (Канада).

16 июня, 20:40

Где смотреть трансляцию матча Англия — Хорватия

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

16 июня, 20:35

Где и во сколько сыграют Англия и Хорватия

Матч между сборными пройдет на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

16 июня, 20:30

В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе AT&T Stadium в техасском Арлингтоне. Арена вмещает чуть более 100 тысяч человек.

Главным судьей матча назначен француз Клеман Тюрпен, его ассистенты — Николя Дано и Бенжамен Паже (оба — Франция). Резервный рефери — Катя Гарсия, резервный помощник — Сандра Рамирес (обе — Мексика).

Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе со сборными Ганы и Панамы.

Сборная Англии один раз становилась чемпионом мира — на домашнем турнире в 1966 году. Хорваты дважды выигрывали бронзовые медали ЧМ (1998, 2022) и один раз — серебряные (2018).

«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!

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