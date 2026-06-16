Англия победила Хорватию: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе AT&T Stadium в техасском Арлингтоне. Арена вмещает чуть более 100 тысяч человек.

Главным судьей матча назначен француз Клеман Тюрпен, его ассистенты — Николя Дано и Бенжамен Паже (оба — Франция). Резервный рефери — Катя Гарсия, резервный помощник — Сандра Рамирес (обе — Мексика).

Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе со сборными Ганы и Панамы.

Сборная Англии один раз становилась чемпионом мира — на домашнем турнире в 1966 году. Хорваты дважды выигрывали бронзовые медали ЧМ (1998, 2022) и один раз — серебряные (2018).

«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!