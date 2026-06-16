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18 июня, 01:00
Англия победила Хорватию: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Англия обыграла Хорватию в матче ЧМ-2026
Игра группового турнира завершилась со счетом 4:2.
В первом тайме дубль оформил Харри Кейн, по голу у англичан забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.
90+5-й минуте. Кейн остался на ближней штанге и отразил удар Гвардиола в упор. Можно записать как хет-трик.
90+4-я минута. Хорватия атакует, но будто без веры в результат. С уходом Модрича качество игры резко упало.
90+2-я минута. Кейн отработал в защите и забрал мяч у Пашалича. С фолом, но Тюрпен его не увидел.
Англия забила четвертый гол
85-я минута. ГООЛ! Рисковали хорваты и были наказаны контратакой. Сака убежал по флангу и нашел пасом Рэшфорда, который пробил в угол — 4:2.
82-я минута. Хорваты наконец-то добрались до штрафной англичан. Всей командой атакуют.
81-я минута. Сучич пальнул из-за пределов штрафной после выноса от Пикфорда. Неточно.
79-я минута. Марио Пашалич и Мартин Батурина покинули поле. Их заменили Андрей Крамарич и Никола Влашич.
77-я минута. Матанович провели Пикфорда дальним выстрелом в угол. Небольшой рикошет не смутил голкипера.
76-я минута. Момент у Хорватии! Марко Пашалич совершил перехват, пронес мяч в штрафную и пробил по центру. Пикфорд отбил.
71-я минута. Тройная замена у Англии. Вместо Мадуэке, Гордона и Беллингема вышли Сака, Рэшфорд и Роджерс.
66-я минута. Двойная замена у Хорватии. Вместо Луки Вушковича и Петара Мусы вышли Марко Пашалич и Игор Матанович.
64-я минута. Сучич не смог перехитрить Стоунза. Вдобавок от ворот показывает Тюрпен. Один из немногих моментов у Хорватии во втором тайме.
59-я минута. Ливакович сделал семь сейвов за 10 минут второго тайма. Столько же было у Возиньи в матче Кабо-Верде с Испанией.
56-я минута. Ливакович отразил два удара в упор. Сначала от О'Райлли, а затем от Гордона. Чудом Англия не забила четвертый гол.
55-я минута. Не хватает тонкости в действиях Мадуэке. Мог лучше выкатить Джеймсу. Тем не менее, англичане подадут угловой.
53-я минута. Модрич не достал до мяча и снес Мадуэке рядом со штрафной Хорватии. Тюрпен не увидел этого.
51-я минута. Райса никто не встретил на входе в штрафную и хавбек пробил в дальний угол. Ливакович выручил. Четвертый удар за шесть минут от Англии.
49-я минута. О'Райлли остался один на угловом и пробил головой в ближний угол. Точности ему не хватило.
48-я минута. Беллингем мог забивать второй! Поймал мяч после ошибки Ливаковича и едва не прошил голкипера.
Беллингем снова вывел Англию вперед
47-я минута. ГООЛ! Андерсон классно отдал на ход Беллингему, который ворвался в штрафную и поразил дальний угол — 3:2.
Хорватия украла концовку у Англии — 2:2. Первый тайм окончен. Вывеска однозначно оправдывает происходящее на поле.
Хорватия сравняла счет
45+5-я минута. ГОЛ! Вот это наброс от Пашалича в штрафную Англии. Перишич головой скинул Мусе и тот расстрелял Пикфорда — 2:2.
45-я минута. Беллингем заработал очень перспективный стандарт вблизи штрафной Хорватии.
43-я минута. Кейн забил десятый гол на чемпионатах мира и догнал Гари Линекера. Они рекордсмены среди английских игроков.
Кейн снова вывел Англию вперед и оформил дубль
42-я минута. ГООЛ! Харри Кейн остался один после подачи углового и отправил мяч в угол — 2:1.
41-я минута. Вушкович сыграл на опережение в борьбе за мяч. Зрелая игра от защитника, которому только 19 лет.
39-я минута. Стоунз побежал за Модричем на половину поля хорватов и это сработало. Англичане забрали мяч себе.
Хорватия сравняла счет
36-я минута. ГООЛ! Сучич и Батурина организовали гол Хорватии — 1:1. Первый убрал опекуна и откатил под удар второму.
34-я минута. Мадуэке совсем один был на краю штрафной, но стоял и ждал пока соперник вернется в защиту. Дождался, даже Модрич прибежал на отбор.
33-я минута. О'Райлли с фолом забрал мяч у Станишича. Судья все видит. Мяч у хорватов.
31-я минута. Владение хорватов завершилось контратакой англичан. Беллингем завершал ее попыткой удара. На падение Джуда Тюрпен не среагировал.
28-я минута. Конса ловко закружил с мячом вокруг Мусы, но далее Кейн допустил потерю и едва не привез. Вушкович подхватил, но запутался и сфолил в атаке.
26-я минута. Хорватия после паузы начала высоко встречать соперника. И заставили англичан потерять мяч.
20-я минута. Беллингем пытался обыграть опекуна, но сильно отпустил мяч и допустил потерю. 2 в 3 выходили англичане.
16-я минута. Мадуэке влетел в штрафную Хорватии и с близкого расстояния пробил. Угловой для англичан.
15-я минута. Тюрпен указал на угловой в пользу Хорватии, но выслушал подсказку ВАР и назначил удар от ворот.
13-я минута. Харри Кейн забил 80-й гол в 115-м матче за сборную Англии.
По количеству матчей он обогнал Стивена Джеррарда и догнал Дэвида Бекхэма.
Кейн со второй попытки реализовал пенальти
12-я минута. ГОЛ! В тот же угол пробил Кейн — Ливакович прыгнул в противоположный. Англия повела — 1:0.
11-я минута. Тюрпен сказал, что нужно перебить удар. Хорваты вбежали в штрафную раньше всех после пенальти Кейна. Вместе с этим Ливакович вышел за пределы линии ворот обеими ногами.
Ливакович отразил пенальти Кейна
10-я минута. Ливакович угадал угол и отбил 11-метровый.
9-я минута. Модрич очень по-зеленому сыграл — не увидел Мадуэке и пытался вынести мяч, но вместо этого задел вингера англичан. Пенальти!
7-я минута. Много движения в центре поля. Англия уж больно хочет забрать мяч себе, Хорватия совсем не против.
5-я минута. Андерсон жестко отодвинул Перишича, но корпусом. Чисто показал судья Тюрпен.
3-я минута. Шутало отметился первым ударом в матче. Момент возник после углового от Перишича.
Два экс-игрока «Тоттенхэма» Харри Кейн и Лука Модрич сегодня капитаны. Игроки обменялись вымпелами и приняли участие в жеребьевке перед матчем.
Стартовый состав сборной Хорватии
Хорватия: Ливакович, Вушкович, Шутало, Гвардиол, Станишич, Марио Пашалич, Модрич, П. Сучич, Батурина, Перишич, Муса.
Запасные: Пандур, Котарски, Понграчич, Чалета-Цар, Якич, Эрлич, Моро, Ковачич, Влашич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Будимир, Матанович, Марко Пашалич.
Стартовый состав сборной Англии
Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Стоунз, О'Райлли, Райс, Андерсон, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн.
Запасные: Д. Хендерсон, Траффорд, Гехи, Берн, Спенс, Куанса, Дж. Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.
Англия — Хорватия: личные матчи
На счету Англии шесть побед, у Хорватии — три. Еще два матча завершились вничью.
Среди знаковых игр — полуфинал ЧМ-2018 в России, когда хорваты победили англичан в дополнительное время со счетом 2:1. Также не стоит забывать, как хорваты не пустили англичан на Евро-2008, победив их в квалификации со счетом 3:2 на «Уэмбли».
Последний раз сборные встречались на Евро-2020. 13 июня 2021 года на «Уэмбли» Англия в групповом турнире победила со счетом 1:0.
Англия — Хорватия: результаты на чемпионатах мира
Сборная Англии выигрывала золото чемпионата мира на домашнем турнире в 1966 году. С тех пор команда семь раз выходила в 1/4 финала и дважды занимала четвертое место — на ЧМ-1990 в Италии и на ЧМ-2018 в России.
Хорватия после обретения независимости в 1991 году дважды выигрывала бронзу — на ЧМ-1998 во Франции и ЧМ-2022 в Катаре, а также один раз становилась вице-чемпионом на ЧМ-2018.
ЧМ-2026: участники группы L
В группе L сыграют Англия, Хорватия, Гана и Панама. Четыре матча группы пройдут в США: Арлингтоне, Фоксборо (Массачусетс), Нью-Йорке/Нью-Джерси и Филадельфии. Еще две игры примет Торонто (Канада).
Где смотреть трансляцию матча Англия — Хорватия
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Англия и Хорватия
Матч между сборными пройдет на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдет на стадионе AT&T Stadium в техасском Арлингтоне. Арена вмещает чуть более 100 тысяч человек.
Главным судьей матча назначен француз Клеман Тюрпен, его ассистенты — Николя Дано и Бенжамен Паже (оба — Франция). Резервный рефери — Катя Гарсия, резервный помощник — Сандра Рамирес (обе — Мексика).
Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе со сборными Ганы и Панамы.
Сборная Англии один раз становилась чемпионом мира — на домашнем турнире в 1966 году. Хорваты дважды выигрывали бронзовые медали ЧМ (1998, 2022) и один раз — серебряные (2018).
«СЭ» будет подробно следить за игрой группового турнира ЧМ-2026. Присоединяйтесь!