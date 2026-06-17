Ещенко — о матче Португалия — ДР Конго: «Португальцам надо реализовывать свой статус»
Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Португалия — ДР Конго на чемпионате мира-2026.
«Португальцам надо реализовывать свой статус. Конго будет играть от обороны, на быстрых атаках. Некоторые фавориты на этом турнире ошибаются. В любом случае португальцы в статусе фаворитов», — сказал Ещенко «СЭ».
Матч группы К Португалия — ДР Конго пройдет 17 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.
Давид Петросян
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