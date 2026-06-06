Зырянов назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о фаворитах чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Как всегда, наверное, французы и испанцы», — цитирует ТАСС Зырянова.

Также экс-футболист сборной России рассказал, что хотел бы посмотреть матчи Бразилии.

«Я посмотрел расписание сборной Бразилии, но там оказалось, что матчи будут идти ночью. Пока не знаю, буду ли смотреть или буду спать в это время», — сказал Зырянов.