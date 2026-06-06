Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

6 июня, 09:35

Зырянов назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о фаворитах чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Как всегда, наверное, французы и испанцы», — цитирует ТАСС Зырянова.

Лука Шевалье и&nbsp;Эдуардо Камавинга.Конкурент Сафонова и Камавинга не поедут на чемпионат мира. Что интересного в заявке сборной Франции

Также экс-футболист сборной России рассказал, что хотел бы посмотреть матчи Бразилии.

«Я посмотрел расписание сборной Бразилии, но там оказалось, что матчи будут идти ночью. Пока не знаю, буду ли смотреть или буду спать в это время», — сказал Зырянов.

Джон Кордоба, Луис Энрике, Дуглас Сантос.12 игроков РПЛ, которые поедут на чемпионат мира: Кордоба, Луис Энрике, Дуглас Сантос и другие

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Константин Зырянов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
История
Прогнозы
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: обратный отсчет, заявки сборных, группы ЧМ в США, Канаде и Мексике
США — Парагвай: прямая трансляция матча чемпионата мира
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Мартинес — о будущем Роналду в сборной Португалии: «Это не то, что мы сейчас рассматриваем»
Премьер-министр Британской Колумбии пригласил сомалийского арбитра Артана работать на матчах ЧМ-2026 в Канаде
Федерация футбола Сенегала объяснила, почему игроков в США досматривали прямо на взлетно-посадочной полосе
Экс-игрок «Реала» Данило — о Роналду: «Люди думают, что он инопланетянин, но на деле — обычный парень»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбаппе назвал полуфинал ЧМ-2018 против Бельгии своей лучшей игрой за сборную Франции

Мбаппе: «Мечтаю сыграть против Роналду и Неймара на их последнем чемпионате мира»
Новости
RSS RSS
Все новости