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Сегодня, 05:54

Мартина покинул пост президента футбольной федерации Кюрасао из-за рака

Евгений Козинов
Корреспондент

Футбольная федерация Кюрасао объявила об уходе Гилберта Мартины с поста президента организации.

У 55-летнего функционера во время недавнего планового медицинского обследования был диагностирован рак предстательной железы на ранней стадии. По рекомендации врачей он перенесет операцию и полностью сосредоточится на лечении и восстановлении. Мартина сознательно не предавал свой диагноз огласке до окончания ЧМ-2026.

«Для меня было большой честью внести свой вклад в путь, который впервые привел нашу страну на чемпионат мира. Это историческое достижение стало результатом долгосрочного видения и совместной работы многих преданных людей, которые трудились ради этой цели с 2002 года. Выход на чемпионат мира вывел Кюрасао — небольшую по размерам страну, но с большим сердцем и огромной страстью — на мировую футбольную карту. Это достижение, которым вправе гордиться все наше сообщество.

Я искренне благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне на посту президента. Для меня было привилегией выполнять эту работу с полной самоотдачей. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, и я полностью сосредоточусь на своём восстановлении», — отметил Мартина.

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