Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии международной федерации футбольной истории и статистики

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2026.

39-летний аргентинец провел 7 матчей на турнире (626 минут), забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи и получил среднюю оценку 8,33, обойдя всех остальных игроков по совокупности показателей.

«Панель федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и целостностью протокола выступлений, пришла к этому выводу с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок IFFHS — не по чувствам, не по репутации, а по неоспоримому авторитету данных», — говорится в пресс-релизе.