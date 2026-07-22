Вратарь сборной Аргентины Мартинес: «Мне нужно решить, пришло ли время уйти в сторону»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес опубликовал пост в соцсети после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

«Я мечтал выиграть турнир снова; я мечтал привезти кубок обратно в Аргентину и снова войти в историю. Честно говоря, боль трудно выразить словами. Теперь мне нужно обдумать многое, посмотреть, как двигаться дальше, и решить, пришло ли время уйти в сторону. Мне искренне жаль. Я отдал все, чтобы помочь своей стране и своим товарищам по команде», — написал 33-летний голкипер.

Мартинес дебютировал в национальной команде в 2021 году. В 67 матчах за сборную он пропустил 33 гола, в 42 встречах сыграл на ноль. Вратарь — чемпион мира (2022 год) и обладатель Кубка Америки (2021 и 2024).