Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 03:59

В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до ЧМ-2030

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters

Президент королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэл Лузан рассчитывает, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продолжит работать с командой до ЧМ-2030.

«Никогда не было никаких сомнений в Луисе де ла Фуэнте, а теперь их стало еще меньше. Вообще никаких. Думаю, все это понимают. Каждое его решение и каждый расче были абсолютно верными. Луис великолепно читает игру и, что самое важное, извлекает уроки из предыдущего матча. Благодаря этому у него уже есть план на следующую игру, и он точно знает, как расставить все фигуры. Он настоящий мастер, а еще — человек на десять из десяти. В футболе все быстро меняется, но мы вполне можем представить, что де ла Фуэнте останется здесь надолго. Об этом говорит и его контракт.

Теперь мы постараемся еще больше укрепить наши отношения и продлить его соглашение с федерацией. На самом деле это было очень легко. Я горжусь тем, как он тогда помог нам прийти к хорошему соглашению. Сейчас нас ждет еще одна историческая дата, но впереди и 2030 год. И мне очень хотелось бы, чтобы Луис стал частью этого момента», — цитирует AS Лузана.

Действующий контракт 65-летнего специалиста, с которым сборная Испании выиграла Евро-2024 и ЧМ-2026, рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии международной федерации футбольной истории и статистики

Лизаразю раскритиковал шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Если я хочу на концерт — я иду на концерт»
Новости
RSS RSS
Все новости