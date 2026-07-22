В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до ЧМ-2030

Президент королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэл Лузан рассчитывает, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продолжит работать с командой до ЧМ-2030.

«Никогда не было никаких сомнений в Луисе де ла Фуэнте, а теперь их стало еще меньше. Вообще никаких. Думаю, все это понимают. Каждое его решение и каждый расче были абсолютно верными. Луис великолепно читает игру и, что самое важное, извлекает уроки из предыдущего матча. Благодаря этому у него уже есть план на следующую игру, и он точно знает, как расставить все фигуры. Он настоящий мастер, а еще — человек на десять из десяти. В футболе все быстро меняется, но мы вполне можем представить, что де ла Фуэнте останется здесь надолго. Об этом говорит и его контракт.

Теперь мы постараемся еще больше укрепить наши отношения и продлить его соглашение с федерацией. На самом деле это было очень легко. Я горжусь тем, как он тогда помог нам прийти к хорошему соглашению. Сейчас нас ждет еще одна историческая дата, но впереди и 2030 год. И мне очень хотелось бы, чтобы Луис стал частью этого момента», — цитирует AS Лузана.

Действующий контракт 65-летнего специалиста, с которым сборная Испании выиграла Евро-2024 и ЧМ-2026, рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028.