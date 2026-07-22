Лизаразю раскритиковал шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Если я хочу на концерт — я иду на концерт»

Экс-защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю раскритиковал шоу в перерыве финала чемпионата мира-2026 и паузы на водопой в каждом тайме на турнире.

«Честно говоря, меня это раздражало. Когда я иду смотреть футбол, я иду смотреть футбол. Если я хочу попасть на концерт — я иду на концерт. Мне не хочется, чтобы мне навязывали подобные вещи.

Паузы на водопой? У футбольного матча есть свой ритм. Я надеюсь, что мы вернемся к прежнему футболу, хотя не уверен в этом, потому что за всем этим стоят экономические интересы. Телевещателям тоже нужно окупать свои расходы — футбол стоит очень дорого. Но темп игры необходимо уважать: два тайма по 45 минут, 15 минут перерыва — и все», — приводит Programme TV слова Лизаразю.

Финал чемпионата мира-2026 стал первым в истории турнира, во время которого было организовано полноценное шоу в перерыве по образцу Супербоула. На сцене выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, южнокорейская группа BTS, нигерийский исполнитель Burna Boy, а также всемирно известный дирижер Густаво Дудамель. Музыкальное представление между рекламными блоками продолжалось около 9 минут, а перерыв между первым и вторым таймами составил 27 минут вместо предусмотренных регламентом 15.