Мбаппе назвал полуфинал ЧМ-2018 против Бельгии своей лучшей игрой за сборную Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какой свой матч в составе национальной команды он считает лучшим.

«Думаю, матч с Бельгией в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Я не забил и не отдал результативную передачу, но считаю, что мог отличиться три или четыре раза в тот день. Иногда случаются такие игры, но это был мой любимый матч на турнире», — приводит слова футболиста AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Матч между Францией и Бельгией на мундиале в России завершился со счетом 1:0 в пользу французов.

Всего на счету 27-летнего Мбаппе 97 матчей за национальную команду во всех турнирах, в которых он забил 56 голов и отдал 40 результативных передач.

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