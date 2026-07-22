Мику раскритиковал работу Дешама в сборной Франции

Бывший игрок сборной Франции по футболу Жоан Мику критически отозвался о работе Дидье Дешама на посту главного тренер «трехцветных».

«Мне постоянно говорят о «Дидье-победителе». Просто для информации: Скалони (8 лет во главе сборной Аргентины) и Де ла Фуэнте (4 года во главе сборной Испании) имеют более внушительный список трофеев, чем Дешам, который был главным тренером сборной Франции 14 лет. Всем хорошего вечера», — написал Мику в соцсети X.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Он покинул пост главного тренера национальной команды после матча за третье место со сборной Англии (4:6) на чемпионате мира-2026. Под его руководством команда провела 187 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 33 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.