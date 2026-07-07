Колыванов — о Роналду: «Он старается, человеку 41 год!»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Португалией и Испанией (0:1).

«Все по делу. Испанцы были интереснее, создавали более яркие моменты. Португальцы пытались, но сделали лишь пару неосновательных подходов. В составе Португалии есть куча высококлассных футболистов из больших клубов Европы, но испанцы выступили более качественно. Роналду? Он старается, человеку 41 год! Может быть, в этом матче мог выйти кто-то другой. Но Криштиану с характером, хотел еще что-то доказать. Он не может, чтобы его не ставили», — сказал Колыванов «СЭ».

Сборная Испании вышла в 1/4 финала, где сыграет с Бельгией. Матч состоится 10 июля.

Давид Петросян