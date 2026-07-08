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8 июля, 20:00

Ловчев — о слухах про виагру в сборной Англии на ЧМ-2026: «Да чушь»

Юрий Голышак
Обозреватель

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о том, что футболисты сборной Англии могли принимать виагру для адаптации к высоте на стадионе «Ацтека» перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 с Мексикой.

— Говорят, сборная Англии принимает виагру перед матчами. Как вам такое?

— Да чушь. Это всегда говорили после неудачных матчей — этим «надо стать мужиками», прочее... «Виагру им!» Все ерунда. Не верю. Чего на этом чемпионате нет, так это вялости. Праздничная атмосфера заводит, на каждом матче по 50 тысяч. Так что на возбуждающие средства ни одна команда не напрашивалась. О чем вообще разговор? Вот вы принимали когда-нибудь виагру?

— Пока в раздумьях.

— Вот. И я никогда не принимал. Всегда и всем в футболе хотелось найти что-то, что поднимет тебя, вытащит внутренние резервы. Думаете, мне не хотелось?

— Вот и употребили бы.

— Мы употребляли элеутерококк перед играми. Покупали в аптеке, пили. Сами себе внушали, что это будоражит. Все футболисты пили!

— Я слышал историю, что в 1965 году накануне переигровки финала Кубка Логофет взял у сестры какие-то кремлевские таблетки для потенции — принял сам, угостил Севидова и Маслаченко. Так Севидов в матче еле ноги таскал — зато к вечеру вышел на пик формы...

— В жизни не поверю! Это же мои люди. Гешка Логофет, Гиля Хусаинов — как старшие братья... Никогда об этом даже разговора не было в команде. Вот у меня ночами начинает сводить ноги. Говорят, надо пить калий и магний. Я стал. Думаете, помогает?

— Надеюсь, да.

— Нет! Так что, если ты труп на футбольном поле, виагра не вытащит. Хотя за Марадону я заступался на чемпионате мира в Америке. Когда выгнали за марихуану.

— Может, у него тоже ноги сводило ночами.

— Я сказал: «Ребята, он же не потому здорово в футбол играет, что накурился!» Он просто великий. Вот и все.

Карло Анчелотти, Винисиус, Евгений Ловчев.«Анчелотти понимал, что главный не он, а Винисиус». Голышак поговорил с Ловчевым

Согласно исследованию 2006 года, виагра «значительно улучшила показатели сердечно-сосудистой системы и физические показатели тренированных велосипедистов на большой высоте» благодаря способности влиять на кровоток.

Перед чемпионатом мира-2010 Футбольная ассоциация Англии выпускала заявление, в котором говорилось, что использование виагры на турнире в Южной Африке не обсуждалось.

Англия обыграла Мексику в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:2.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Норвегией. Матч состоится в ночь с 11 на 12 июля.

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