Хавбек сборной Бельгии Онана получил разрыв крестообразных связок в матче с США на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил тяжелую травму в матче со сборной США (4:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Хавбек получил повреждение в начале игры. На 21-й минуте его заменил Ханс Ванакен, который в матче отметился голом и результативным пасом.

The Athletic сообщает, что у Онана диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Он пропустит 7-8 месяцев.

24-летний хавбек «Астон Виллы» пропустит ЧМ-2026 и начало сезона-2026/27.