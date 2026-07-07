Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

7 июля, 22:44

Тренер сборной Египта Хассан о судействе: «Ради маркетинга они хотят, чтобы Месси оставался на ЧМ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче против Аргентины (2:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Я считаю, что мы были лучше. Но то, что произошло... На мой взгляд, это неправильно. Я обращаюсь и к англоязычной, и к арабской аудитории: происходящее неправильно. Нам должны были назначить пенальти — сначала в одном эпизоде, потом в другом. Не знаю, почему этого не произошло. Затем мы могли повести со счетом 3:1. Потом соперник забил второй мяч.

Не знаю... Возможно, дело в маркетинге. Возможно, они хотят продвигать чемпионат мира, хотят, чтобы чемпион предыдущего чемпионата мира продолжал оставаться в турнире, хотят сохранить Месси на чемпионате. Но мы сделали все, что должны были сделать, и сделали это очень достойно.

Я хочу сказать болельщикам сборной Египта, всему египетскому народу, а также арабским и африканским болельщикам: иногда можно работать изо всех сил, отдавать всего себя, но существуют факторы, которые делают задачу намного сложнее.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы прошли дальше. Я из тех людей, которые ненавидят проигрывать. А когда поражение, как сегодня, кажется несправедливым, это особенно тяжело. Поэтому прошу наших болельщиков — не расстраивайтесь. Мы очень хотели пройти дальше. Слава Богу за все. Но в футболе есть вещи, которые выходят за рамки самой игры.

Есть факторы, не связанные ни с футболом, ни с мастерством. Даже если ты играешь против действующего чемпиона мира, есть ощущение, что ему помогают со всех сторон. Такая поддержка существует, куда ни посмотри», — сказал Хассан в интервью beIN Sports.

Хулиан Альварес и&nbsp;Лионель Месси.Волшебство в Атланте: Месси начал с незабитого пенальти, а потом спас Аргентину от катастрофы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Хоссам Хассан
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб Нурмагомедов о матче Швейцария — Колумбия на ЧМ: «Надеюсь, колумбийцы пройдут дальше и встретятся с Аргентиной»

Ибрагимович: «Месси — настоящий зверь, выиграл ЧМ и множество других титулов, но продолжает бороться»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости