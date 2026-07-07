Тренер сборной Египта Хассан о судействе: «Ради маркетинга они хотят, чтобы Месси оставался на ЧМ»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче против Аргентины (2:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Я считаю, что мы были лучше. Но то, что произошло... На мой взгляд, это неправильно. Я обращаюсь и к англоязычной, и к арабской аудитории: происходящее неправильно. Нам должны были назначить пенальти — сначала в одном эпизоде, потом в другом. Не знаю, почему этого не произошло. Затем мы могли повести со счетом 3:1. Потом соперник забил второй мяч.

Не знаю... Возможно, дело в маркетинге. Возможно, они хотят продвигать чемпионат мира, хотят, чтобы чемпион предыдущего чемпионата мира продолжал оставаться в турнире, хотят сохранить Месси на чемпионате. Но мы сделали все, что должны были сделать, и сделали это очень достойно.

Я хочу сказать болельщикам сборной Египта, всему египетскому народу, а также арабским и африканским болельщикам: иногда можно работать изо всех сил, отдавать всего себя, но существуют факторы, которые делают задачу намного сложнее.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы прошли дальше. Я из тех людей, которые ненавидят проигрывать. А когда поражение, как сегодня, кажется несправедливым, это особенно тяжело. Поэтому прошу наших болельщиков — не расстраивайтесь. Мы очень хотели пройти дальше. Слава Богу за все. Но в футболе есть вещи, которые выходят за рамки самой игры.

Есть факторы, не связанные ни с футболом, ни с мастерством. Даже если ты играешь против действующего чемпиона мира, есть ощущение, что ему помогают со всех сторон. Такая поддержка существует, куда ни посмотри», — сказал Хассан в интервью beIN Sports.