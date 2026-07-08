Франция и Марокко сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 9 июля

Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Джилетт» в Фоксборо (США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Франция в 1/16 финала обыграла Швецию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Парагвай — 1:0. Команда Дидье Дешама продолжает борьбу за выход в полуфинал чемпионата мира.

Марокко в 1/16 финала победило Нидерланды: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти африканская команда выиграла — 3:2. В 1/8 финала марокканцы уверенно обыграли Канаду — 3:0.

Ключевые события и результат игры Франция — Марокко можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч эксклюзивно покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало трансляции — в 22.50 мск.

Победитель матча Франция — Марокко в полуфинале сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

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