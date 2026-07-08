Арбитр Летексье сделал заявление после критики за работу на матче Аргентины с Египтом

Французский судья Франсуа Летексье в соцсетях отреагировал на критику своей работы в матче между Аргентиной и Египтом (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Летексье по ходу игры назначил пенальти в ворота Египта и отменил один гол африканской команды после подсказки ВАР. После матча представители Египта обвинили арбитра в предвзятости.

«Матч вызвал широкое обсуждение, я видел множество ваших реакций.

Футбол строится на страсти, и после напряженной игры у людей всегда будут разные мнения. Как арбитр, я принимаю решения за секунды, всегда основываясь на правилах игры, собственном суждении и с полной беспристрастностью.

Я не буду комментировать отдельные решения после матча. Критика — часть этой профессии, и я ее принимаю. Единственное, на что надеюсь, — чтобы обсуждение оставалось уважительным. За свистком стоит человек, который много работает каждый день и всегда стремится служить игре честно и добросовестно.

Ни один арбитр не может обещать безупречности. Но я могу обещать, что продолжу подходить к каждому матчу с профессионализмом, нейтралитетом и уважением к игре.

Спасибо всем, кто так страстно поддерживает футбол, с душой. Увидимся на следующем матче», — говорится в сообщении Летексье.