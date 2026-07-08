Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

8 июля, 19:53

Арбитр Летексье сделал заявление после критики за работу на матче Аргентины с Египтом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Французский судья Франсуа Летексье в соцсетях отреагировал на критику своей работы в матче между Аргентиной и Египтом (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Летексье по ходу игры назначил пенальти в ворота Египта и отменил один гол африканской команды после подсказки ВАР. После матча представители Египта обвинили арбитра в предвзятости.

«Матч вызвал широкое обсуждение, я видел множество ваших реакций.

Футбол строится на страсти, и после напряженной игры у людей всегда будут разные мнения. Как арбитр, я принимаю решения за секунды, всегда основываясь на правилах игры, собственном суждении и с полной беспристрастностью.

Я не буду комментировать отдельные решения после матча. Критика — часть этой профессии, и я ее принимаю. Единственное, на что надеюсь, — чтобы обсуждение оставалось уважительным. За свистком стоит человек, который много работает каждый день и всегда стремится служить игре честно и добросовестно.

Ни один арбитр не может обещать безупречности. Но я могу обещать, что продолжу подходить к каждому матчу с профессионализмом, нейтралитетом и уважением к игре.

Спасибо всем, кто так страстно поддерживает футбол, с душой. Увидимся на следующем матче», — говорится в сообщении Летексье.

Тренер сборной Египта Хоссам Хассан, капитан Мохамед Салах и&nbsp;арбитр Франсуа Летексье.«Поздравляем Аргентину с победой на ЧМ, турнир сфальсифицирован». Египет в ярости после поражения

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Джеймс, Гехи и Райс пропустили тренировку сборной Англии
Дешам — о Мбаппе: «Он очень сильный ментально и физически парень»
В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026
В Парагвае сожгли чучело Мбаппе на празднике Сан-Хуан
Макконахи: «На фоне разговоров о том, кто виноват в вылете США с ЧМ, пора признать, что виновата Бельгия»
Роналду — после вылета с ЧМ-2026: «Португалия навсегда»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Марокко: когда матч 1/4 финала ЧМ по футболу

Ловчев — о слухах про виагру в сборной Англии на ЧМ-2026: «Да чушь»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости