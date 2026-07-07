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7 июля, 12:15

Швейцария — Колумбия: прогноз, ставка и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Швейцария и Колумбия встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Швейцария и Колумбия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира во вторник, 7 июля.

«В Ванкувере пройдет заключительный матч 1/8 финала, в котором встретятся Швейцария и Колумбия. Этот стадион прощается с чемпионатом мира, а вот кто из этих 2 сборных попрощается — это мы уже узнаем после финального свистка. Этот стадион как будто домашняя арена для Швейцарии, уже третий матч она здесь проведет. В Ванкувере швейцарцы обыграли Канаду, обыграли Алжир в 1/16 финала. А сейчас — Колумбия, которая, на мой взгляд, показывает пока самый сбалансированный, самый интересный футбол на этом чемпионате мира. Можно расхваливать Францию, Англию, Испанию, в каких-то моментах Норвегию, но вот именно с точки зрения качества и баланса, на мой взгляд, колумбийцы смотрятся превосходно. Если Колумбия сыграет так, как она играла до этого во всех своих матчах, то я думаю, швейцарцам, даже несмотря на их опыт, будет очень-очень тяжело.

Я жду закрытый футбол. Колумбия показала, что она может хорошо сыграть в обороне, как это было в матче против Ганы, да и против Португалии. И если колумбийцы продолжат в том же духе, то Швейцарии будет найти свободные коридорчики, свободные зоны очень и очень непросто», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают колумбийцев фаворитами: коэффициент на их выход в четвертьфинал составляет 1.60, на выход швейцарцев — 2.35.

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