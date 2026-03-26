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26 марта, 20:00

Польша — Албания: онлайн-трансляция стыкового матча ЧМ-2026

Польша и Албания сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Польша и Албания сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра в Варшаве (Польша) на Национальном стадионе начнется в 22.45 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события игры Польша — Албания в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.
26 марта, 22:45. Национальный (Варшава)
Польша
2:1
Албания

Матч Польша — Албания в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Польша набрала 17 очков и заняла второе место в группе G. Албания с 14 очками финишировала на 2-м месте в группе К.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».

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