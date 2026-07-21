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Сегодня, 13:34

Альварес: «Победа прекрасна, но представлять флаг с душой — вот что определяет сборную Аргентины»

Алина Савинова

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес после поражения в финале чемпионата мира-2026 заявил, что игроки национальной команды сделают выводы и будут двигаться дальше.

В решающем матче турнира аргентинцы со счетом 0:1 в дополнительное время уступили Испании.

«Мы все мечтали привезти кубок домой, но, независимо от результата, то, что мы пережили и прочувствовали за эти 50 дней, мы не забудем никогда. Потому что победа — это прекрасно, но представлять этот флаг с самоотдачей, преданностью и душой — вот что нас по-настоящему определяет. Мы поднимемся, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Потому что что бы ни случилось — мы такие. Мы не умеем по-другому: всегда только вперед, бороться за нашу страну и мечтать о том, чтобы поднять Аргентину на вершину», — написал Альварес в своих соцсетях.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. В 1978, 1986 и 2022 годах аргентинцы выиграли турнир.

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