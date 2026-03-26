Италия и Северная Ирландия сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 22.45 по московскому времени.

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26 марта, 22:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

Матч Италия — Северная Ирландия в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Италия набрала 18 очков и заняла второе место в группе I. Северная Ирландия с 9 очками финишировала на 3-м месте в группе А.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».