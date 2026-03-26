Словакия — Косово: онлайн-трансляция стыкового матча ЧМ-2026
Словакия и Косово сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта
Словакия и Косово сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра в Братиславе (Словакия) на стадионе «Тегельне поле» начнется в 22.45 по московскому времени.
Отслеживайте ключевые события игры Словакия — Косово в матч-центре сайта «СЭ».
Матч Словакия — Косово в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
В отборочном турнире Словакия набрала 12 очков и заняла второе место в группе А. Косово с 11 очками финишировала на 2-м месте в группе В.
Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».
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