Словакия и Косово сыграют в полуфинале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 26 марта. Игра в Братиславе (Словакия) на стадионе «Тегельне поле» начнется в 22.45 по московскому времени.

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26 марта, 22:45. Тегельне поле (Братислава)

Матч Словакия — Косово в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В отборочном турнире Словакия набрала 12 очков и заняла второе место в группе А. Косово с 11 очками финишировала на 2-м месте в группе В.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».