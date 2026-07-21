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Сегодня, 12:30

Курникова показала фото своих детей в футболках сборной Испании

Алина Савинова
Дети Анны Курниковой в футболках сборной Испании.
Фото соцсети

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде россиянка Анна Курникова опубликовала в соцсетях фото своих детей в футболках сборной Испании.

На снимке двойняшки Николас и Люси, а также дочь Мэри, которых Курникова родила от испанского певца Энрике Иглесиаса.

19 июля Испания со счетом 1:0 в дополнительное время победила Аргентину в финале чемпионата мира-2026.

Курникова завершила карьеру в 2003 году. На ее счету 16 титулов в парном разряде. Она дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии в паре с Мартиной Хингис.

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