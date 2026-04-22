Колосков считает, что Иран сыграет на ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» мнением об участии сборной Ирана на чемпионате мира-2026.

«Гарантии безопасности прописаны в договоре, который подписал ФИФА с США, Мексикой и Канадой. Там четко прописано, что все вопросы по решению безопасности несут местные оргкомитеты. Поэтому из дополнительных мер гарантии иранцы могут разве что взять с собой побольше представителей спецслужб, но не более того. Особых исключений для них делать не будут. Я считаю, что Иран поедет на чемпионат мира», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее сообщалось, что в Иране рассматривают возможность отказа от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Давид Петросян