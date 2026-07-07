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7 июля, 17:00

Барбоза — о вылете Португалии: «Второй тайм мы играли без форварда. Роналду «умер» к 60-й минуте»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» подвел итоги матча Португалии против Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

— Парадокс заключается в том, что по составу, по подбору исполнителей Португалия сильнее Испании. А вот по игре... Увы, все по делу. Мы не заслужили выхода в четвертьфинал. Соперник был острее, рациональнее. Испанцы показали, что умеют ждать своего момента, наращивать давление. Мы же так и не решили те проблемы, о которых я говорил в самом начале турнира, — считает Барбоза.

— Напомните, пожалуйста.

— У нас в команде есть футболисты, которые играют не по спортивному принципу, а по своему статусу. И это влияет и на итоговый результат, и на атмосферу в коллективе. Так что поражение от Испании меня не удивило. На этом ЧМ Португалия так и не показала своего максимума. Не смогли обыграть Конго, с Колумбией нам откровенно повезло — должны были уступить.

Сейчас в Португалии многие болельщики сильно разочарованы. Глядя на состав команды, мы рассчитывали, что как минимум дойдем до полуфинала.

— Не слишком ли смело?

— Почему же? Сами проанализируйте наш состав. Ту же линию полузащиты. Ведь с какой целью пригласили Роберто Мартинеса? Чтобы сборная на всех турнирах попадала в четверку. Не ниже! А что получилось... Мы оказались слишком далеки от цели. Не случайно именно вчера Мартинес покинул свой пост.

— В чем конкретно испанцы вчера превзошли португальцев?

— В командной игре. Действовали очень рационально. Знали, когда нужно включиться. Тренерский штаб явно угадал с заменами. Гол соорудили Мерино и Торрес. А у нас некоторые игроки уже на 60-й минуте были мертвые...

— Кто?

— Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду. Но их не меняли.

Португальцы почти весь второй тайм играли без нападающего.

— А вы ждали появления на поле Гонсалу Рамуша?

— В этом и заключалась одна из главных интриг: уберет ли Мартинес Роналду или нет? В итоге Рамуш не получил даже минуты...

Мне кажется, теперь-то все поняли: держать на поле Криштиану весь матч — серьезная ошибка. За нее мы заплатили, увы, большую цену. Неужели тренеры не видели, что Роналду был не в состоянии давать нужное движение в конце встречи?

Показательно, что одним из лучших, если не лучшим, в нашем составе опять был вратарь Диогу Кошта.

И ведь Испания не продемонстрировала какого-то футбола с приставкой «супер». Нет. Эту команду вполне можно было пройти. Но мы опять упираемся в тот список проблем, которые я уже обозначил. Так что получили то, что заслужили, — сказал Барбоза «СЭ».

41-летний Роналду провел 5 матчей на ЧМ-2026 и забил 3 гола — дубль в ворота Узбекистана (5:0) в групповом турнире и 1 мяч с пенальти в игре с Хорватией (2:1) в 1/16 финала.

Паулу Барбоза и&nbsp;Криштиану Роналду.«Роналду был мертвый уже на 60-й минуте. Три титула в сборной? Финал Евро выиграли без него». Мнение Барбозы

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