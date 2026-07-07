Аргентина и Египет сыграют в матче 1/8 финала ЧМ 7 июля

Сборные Аргентины и Египта проведут матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 7 июля. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Видео онлайн матча Аргентина — Египет будет доступно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 18.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи Аргентина — Египет, статистику и результат игры можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Победитель этого противостояния выйдет в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

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