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7 июля, 17:20

Барбоза — о Роналду: «Перепутал свои амбиции с интересами сборной. Месси не такой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

— По данным статистических порталов, Роналду на этом турнире нанес 17 ударов по воротам и не создал ни одного момента для партнеров.

— Честно говоря, не удивлен. Цифры очень хорошо характеризуют Роналду, пусть он сам этого и не хочет замечать. Криштиану перепутал свои личные амбиции, цели, рекорды с интересами сборной. У него все смешалось... Эгоизм. Он все время отсылает нас в прошлое, напоминает про былые заслуги. Но надо же жить сегодняшним днем! Сравните Роналду с Месси. Лео играет не только на себя, но и на сборную. Приносит ей реальную пользу. Спорт жесток. Надо вовремя уходить и давать дорогу молодым, более перспективным. Однако Роналду никому свое место долго не уступал.

— После финального свистка Роналду заявил: «Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у сборной не было трофеев».

— Хм. Вот только Криштиану забывает, что финал Евро-2016 мы выиграли без него (в матче с Францией Роналду заменили на 25-й минуте из-за травмы. — Прим. «СЭ»). Решающий гол забил Эдер. А если бы Роналду находился на поле, не уверен, что тот гол состоялся бы.

— Считаете, Роналду преувеличивает свою роль в истории сборной?

— Он говорит, что до него сборная ничего не выигрывала... Но вообще-то в 1966-м мы заняли третье место на чемпионате мира. С Эйсебио в составе. Если же Криштиану пытается сравнить победы в Лиге наций с успехами на ЧМ, то я не знаю... Это несерьезно. Совсем другой уровень, — сказал Барбоза «СЭ».

41-летний Роналду провел 5 матчей на ЧМ-2026 и забил 3 гола — дубль в ворота Узбекистана (5:0) в групповом турнире и 1 мяч с пенальти в игре с Хорватией (2:1) в 1/16 финала.

Паулу Барбоза и&nbsp;Криштиану Роналду.«Роналду был мертвый уже на 60-й минуте. Три титула в сборной? Финал Евро выиграли без него». Мнение Барбозы

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