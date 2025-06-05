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5 июня 2025, 21:01

Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира

Сборная Узбекистана досрочно вышла на чемпионат мира-2026
Руслан Минаев
Игроки сборной Узбекистана.
Фото Reuters

Сборная Узбекистана досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире чемпионата мира-2026.

В 9-м туре азиатской квалификации национальная команда на выезде сыграла вничью с ОАЭ — 0:0.

Узбекистан набрал 18 очков и за один тур до конца обеспечил себе второе место в таблице. Лидер группы — Иран (20 очков). Сборная ОАЭ (14) вышла в четвертый раунд азиатского отбора.

Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.
05 июня 2025, 19:00. ()
ОАЭ
0:0
Узбекистан

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