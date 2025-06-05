Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира

Сборная Узбекистана досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире чемпионата мира-2026.

В 9-м туре азиатской квалификации национальная команда на выезде сыграла вничью с ОАЭ — 0:0.

Узбекистан набрал 18 очков и за один тур до конца обеспечил себе второе место в таблице. Лидер группы — Иран (20 очков). Сборная ОАЭ (14) вышла в четвертый раунд азиатского отбора.

Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.