Эквадор — Бразилия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Сборные Эквадора и Бразилии встречаются в матче 15-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 6 июня. Игра на стадионе «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» в Гуякиле (Эквадор) начинается в 02.00 по московскому времени.
Ключевые события игры Эквадор — Бразилия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также трансляцию можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне федерального эфира при наличии подписки на стриминговых сервис).
В южноамериканском отборе чемпионата мира Эквадор занимает второе место с 23 очками, Бразилия — четвертая с 21 очками. В первой половине турнира игра этих соперников завершилась победой бразильцев (1:0).
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.