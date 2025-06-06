Эквадор и Бразилия сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Эквадора и Бразилии встречаются в матче 15-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 6 июня. Игра на стадионе «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» в Гуякиле (Эквадор) начинается в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Эквадор — Бразилия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

06 июня 2025, 02:00. Олимпико Атауальпа (Кито)

Матч в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также трансляцию можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне федерального эфира при наличии подписки на стриминговых сервис).

В южноамериканском отборе чемпионата мира Эквадор занимает второе место с 23 очками, Бразилия — четвертая с 21 очками. В первой половине турнира игра этих соперников завершилась победой бразильцев (1:0).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.