Ямаль прибыл на матч с Австрией с бриллиантовым кулоном в виде Бэтмена стоимостью 130-150 тысяч евро

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль приехал на матч против сборной Австрии в 1/16 финала чемпионата мира-2026 с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

По информации Marca, официальных данных об этом ювелирном изделии нет. Кулон мог быть изготовлен специально для 18-летнего футболиста. Он полностью покрыт бриллиантами, его стоимость, предположительно, составляет от 130 до 150 тысяч евро.

Игра ЧМ-2026 между сборными Испании и Австрии проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.