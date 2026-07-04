Мартинес: «Если бы не рождение дочери, не знаю, играл бы я сейчас на чемпионате мира»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес после победы над Кабо-Верде (3:2 д.в.) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 признался, что до сих пор тяжело вспоминает период восстановления после серьезной травмы.

«Когда я думаю о том, через что мне пришлось пройти из-за травмы, мне хочется плакать. Я и сам с трудом понимаю, где сейчас нахожусь. Если бы моя дочь не родилась именно в тот момент, когда я получил травму, не знаю, играл бы я сейчас здесь. А сегодня я забил гол на чемпионате мира», — приводит журналист Гастон Эдуль слова Мартинеса в соцсети X.

В феврале 2025 года в матче АПЛ за «Манчестер Юнайтед» Мартинес получил разрыв крестообразных связок колена. Вернуться на поле он смог только в ноябре.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.