Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 4 июля

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Матч пройдет на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями встречи Канада — Марокко можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Канады обыграла ЮАР с минимальным счетом — 1:0, команда Марокко победила Нидерланды — 1:1 (3:2 по пенальти).