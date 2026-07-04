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Канада — Марокко: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ашраф Хакими, игрок сборной Марокко.
Фото Getty Images

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Матч пройдет на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями встречи Канада — Марокко можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
Марокко

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Канады обыграла ЮАР с минимальным счетом — 1:0, команда Марокко победила Нидерланды — 1:1 (3:2 по пенальти).

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