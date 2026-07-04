Источник: Тчуамени пропустит матч ЧМ-2026 с Парагваем из-за травмы бедра

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени не примет участия в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Парагвая, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 26-летний футболист получил травму накануне игры — он почувствовал дискомфорт в бедре во время тренировки, которая прошла 3 июля. Ожидается, что его заменит Куадио Коне.

На ЧМ-2026 Тчуамени выходил в старте в трех из четырех матчей Франции. На игру группового турнира с Ираком (3:0) полузащитник не был заявлен.

Матч между Францией и Парагваем состоится в ночь с 4 на 5 июля.