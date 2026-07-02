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Сегодня, 23:02

Тренер сборной Хорватии Далич — о матче со сборной Португалии: «Это будет битва полузащитников»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча со сборной Португалии в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет в ночь со 2 на 3 июля в Торонто и начнется в 02.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Хорватия.

«Я уверен, что это будет битва полузащитников. У Португалии превосходные игроки в полузащите, они очень тактически грамотны. В таком матче каждая ошибка будет наказана. Это команда, которая в любой момент хочет владеть мячом. У нее мало слабых мест, и она способна создавать опасность в любую секунду», — приводит Reuters слова Далича.

Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2026 со второй строчки в группе K, где набрала 5 очков. Хорватия заняла второе место в группе L с 6 очками.

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