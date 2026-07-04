Лоренсо — о победе над Ганой: «Мне понравилась игра Колумбии в обороне»

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо оценил игру команды в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Ганы (1:0).

Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас. Ему ассистировал Луис Суарес, который был признан лучшим игроком матча.

«После того, как мы не реализовали несколько моментов, мне понравилась наша игра в обороне. Я ценю тот факт, что у нас не было особых проблем, за исключением нескольких их шансов», — приводит Straits Times слова Лоренсо.

Также тренер поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Матч против Швейцарии будет сложным. У них есть четкая система, хорошие игроки в полузащите и атаке. Они очень хорошо играют», — добавил он.

Матч между сборными Колумбии и Швейцарии пройдет в Ванкувере (Канада) во вторник, 7 июля. Начало — 23.00 по московскому времени.