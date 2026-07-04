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Сегодня, 09:02

Месси о Возинье после победы над Кабо-Верде: «Я был поражен его игрой»

Алина Савинова
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от игры вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

В субботу аргентинцы обыграли соперника в дополнительное время со счетом 3:2. 40-летний Возинья отразил 8 ударов по воротам, 5 из них — Месси.

«Я был немного расстроен из-за множества попыток забить, но мне удалось забить один гол, и он был очень важным. Мне сказали, что ему 40 лет, и честно говоря, я был поражен его игрой сегодня. После матча я подошел к нему, и он поздравил меня», — приводит журналист Давид Орштейн слова Месси.

Аргентина в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Египтом. Матч пройдет 7 июля в Атланте (США) в 19.00 по московскому времени.

Лионель Месси против Возиньи.Новый чудо-матч Возиньи: отразил пять ударов Месси и чуть не втащил Кабо-Верде в 1/8 финала ЧМ

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