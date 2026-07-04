ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/8 финала: Канада — Марокко, Парагвай — Франция и другие игры

Полное расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026.

С 4 по 7 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/8 финала.

4 июля Канада сыграет с Марокко.

5 июля Парагвай встретится с Францией, а Бразилия — с Норвегией.

6 июля пройдут матчи Мексика — Англия и Португалия — Испания.

7 июля состоятся игры США — Бельгия, Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия.

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026

4 июля, суббота

Чемпионат мира. 1/8 финала.

04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

5 июля, воскресенье

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

6 июля, понедельник

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

7 июля, вторник

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 03:00. Lumen Field (Сиэтл)

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 23:00. BC Place (Ванкувер)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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