ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/8 финала: Канада — Марокко, Парагвай — Франция и другие игры
Полное расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026.
С 4 по 7 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/8 финала.
4 июля Канада сыграет с Марокко.
5 июля Парагвай встретится с Францией, а Бразилия — с Норвегией.
6 июля пройдут матчи Мексика — Англия и Португалия — Испания.
7 июля состоятся игры США — Бельгия, Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия.
Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026
4 июля, суббота
5 июля, воскресенье
6 июля, понедельник
7 июля, вторник
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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